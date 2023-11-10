Буланов Осип Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Буланов Осип Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

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Мать

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Жена

Дети

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
20.03.1913

Сын: Буланов Василий Осипович

Мать ребёнка: Параскева Яковлевна

Рождение ребёнка
22.05.1915

Сын: Буланов Павел Осипович

Мать ребёнка: Параскева Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Параскева Яковлевна

Смерть
Неизвестно
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