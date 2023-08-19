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Параскева Иванова

Место рождения

Бишбатман, Зеленодольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

26.07.1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.07.1865

Отец: Малецкий Иван Максимов

Мать: Марфа Иванова

Бишбатман, Зеленодольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
12.10.1883

Муж: не указан

Рождение ребёнка
23.01.1888

Дочь: Ксения Егорова

Отец ребёнка: Данилин Егор Федоров

Рождение ребёнка
20.09.1889

Дочь: Евфросинья Егорова

Отец ребёнка: Данилин Егор Федоров

Рождение ребёнка
24.08.1891 ст.

Дочь: Луговнина Наталья Егоровна

Отец ребёнка: Данилин Егор Федоров

Бишбатман, Зеленодольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
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