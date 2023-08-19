Параскева Иванова
Место рождения
Дата рождения26.07.1865
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
МужНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.07.1865
Отец: Малецкий Иван Максимов
Мать: Марфа Иванова
Бракосочетание
12.10.1883
Муж: не указан
Рождение ребёнка
23.01.1888
Дочь: Ксения Егорова
Отец ребёнка: Данилин Егор Федоров
Рождение ребёнка
20.09.1889
Дочь: Евфросинья Егорова
Отец ребёнка: Данилин Егор Федоров
Рождение ребёнка
24.08.1891 ст.
Дочь: Луговнина Наталья Егоровна
Отец ребёнка: Данилин Егор Федоров
Смерть
Неизвестно