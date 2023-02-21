Юдин Александр Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юдин Александр Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.08.1979

Пол

Мужской

Отец

1955 г.р.

Мать

1955 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1979

Отец: Юдин Николай Иванович

Мать: Жукова Ольга Николаевна

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