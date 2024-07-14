Мозовская Прасковья Васильевна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Мозовская Прасковья Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1889

Муж: Мозовский Алексей Николаевич

Рождение ребёнка
1890

Сын: Мозовский Николай Алексеевич

Отец ребёнка: Мозовский Алексей Николаевич

Хреплё, Батецкий муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1893

Сын: Мозовский Иван Алексеевич

Отец ребёнка: Мозовский Алексей Николаевич

Хреплё, Батецкий муниципальный район, Новгородская область
Смерть
Неизвестно

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