Мозовская Прасковья Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1889
Рождение ребёнка
1890
Сын: Мозовский Николай Алексеевич
Отец ребёнка: Мозовский Алексей Николаевич
Рождение ребёнка
1893
Сын: Мозовский Иван Алексеевич
Отец ребёнка: Мозовский Алексей Николаевич
Смерть
Неизвестно