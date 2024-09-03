Федюшкова (Краснова) Любовь Павловна
Место рожденияКазань
Дата рождения30.09.1914
Дата смерти27.02.1990
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1914
Отец: Краснов Павел
Мать: Краснова Валентина
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.12.1943
Дочь: Акуленко (Федюшкова) Людмила Афиногеновна
Отец ребёнка: Федюшков Афиноген Павлович
Смерть
27.02.1990
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)