Федюшкова (Краснова) Любовь Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федюшкова (Краснова) Любовь Павловна

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Место рождения

Казань

Дата рождения

30.09.1914

Дата смерти

27.02.1990

Пол

Женский

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1914

Отец: Краснов Павел

Мать: Краснова Валентина

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федюшков Афиноген Павлович

Рождение ребёнка
25.12.1943

Дочь: Акуленко (Федюшкова) Людмила Афиногеновна

Отец ребёнка: Федюшков Афиноген Павлович

Смерть
27.02.1990
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)

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