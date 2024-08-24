Гуменюк (Дондерфер) Елена Иосифовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гуменюк (Дондерфер) Елена Иосифовна

Место рождения

Зиновьевская, Тимошинская волость, Сольвычегодский уезд

Дата рождения

10.11.1948

Пол

Женский

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1948

Отец: Дондерфер Иосиф Филипович

Мать: Дондерфер (Крутикова) Мария Ефимовна

Зиновьевская, Тимошинская волость, Сольвычегодский уезд
По документам место рождения Заболотье, Черевковский район, Архангельска область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гуменюк Виктор Архипович

Рождение ребёнка
13.07.1970

Дочь: Костина (Гуменюк) Наталия Викторовна

Отец ребёнка: Гуменюк Виктор Архипович

Рождение ребёнка
28.07.1976

Дочь: Первакова (Гуменюк) Марина Викторовна

Отец ребёнка: Гуменюк Виктор Архипович

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