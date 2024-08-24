Гуменюк (Дондерфер) Елена Иосифовна
Место рождения
Дата рождения10.11.1948
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1948
По документам место рождения Заболотье, Черевковский район, Архангельска область
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.07.1970
Дочь: Костина (Гуменюк) Наталия Викторовна
Отец ребёнка: Гуменюк Виктор Архипович
Рождение ребёнка
28.07.1976
Дочь: Первакова (Гуменюк) Марина Викторовна
Отец ребёнка: Гуменюк Виктор Архипович