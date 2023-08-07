Федор Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федор Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1770

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770

Отец: Степан Васильевич

Мать: Февронья Алексеевна

Рождение ребёнка
1794

Дочь: Екатерина Федоровна

Мать ребёнка: Афимья Филипповна

Рождение ребёнка
1806

Сын: Максим Федорович

Мать ребёнка: Афимья Филипповна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Афимья Филипповна

Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
Неизвестно
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