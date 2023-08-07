Федор Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1770
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770
Отец: Степан Васильевич
Мать: Февронья Алексеевна
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Екатерина Федоровна
Мать ребёнка: Афимья Филипповна
Рождение ребёнка
1806
Сын: Максим Федорович
Мать ребёнка: Афимья Филипповна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Афимья Филипповна
Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
Неизвестно