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Лебединский Павел Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.04.1867 ст.

Сын: Лебединский Василий Павлович

Мать ребёнка: Лебединская Александра Николаевна

Рубленое, Харківська область
Работа или профессия
С 1867 по 1871 ст.
Рубленое, Харківська область
Дьячок Покровской церкви.
Рождение ребёнка
03.10.1868

Дочь: Лебединская Анна Павловна

Мать ребёнка: Лебединская Александра Николаевна

Рубленое, Харківська область
Рождение ребёнка
18.08.1871 ст.

Дочь: Лебединская Юлиана Павловна

Мать ребёнка: Лебединская Александра Николаевна

Рубленое, Харківська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лебединская Александра Николаевна

Смерть
Неизвестно
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