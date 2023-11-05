Лебединский Павел Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.04.1867 ст.
Сын: Лебединский Василий Павлович
Мать ребёнка: Лебединская Александра Николаевна
Работа или профессия
С 1867 по 1871 ст.
Дьячок Покровской церкви.
Рождение ребёнка
03.10.1868
Дочь: Лебединская Анна Павловна
Мать ребёнка: Лебединская Александра Николаевна
Рождение ребёнка
18.08.1871 ст.
Дочь: Лебединская Юлиана Павловна
Мать ребёнка: Лебединская Александра Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно