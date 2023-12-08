Луговой (Наступнев) Яков Дементиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Луговой (Наступнев) Яков Дементиевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1709

Дата смерти

1782

Пол

Мужской

Добавил:

ЮМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1709

Отец: Наступнев Дементий Авдеевич

Мать: Наступнева Алена Григорьевна

Рождение ребёнка
1726

Дочь: Василиса Яковлевна

Мать ребёнка: Луговая Афимья Карповна

Рождение ребёнка
1728

Сын: Луговой Григорий Яковлевич

Мать ребёнка: Луговая Афимья Карповна

Рождение ребёнка
1733

Дочь: Татьяна Яковлевна

Мать ребёнка: Луговая Афимья Карповна

Рождение ребёнка
1734

Сын: Луговой Михайло Яковлевич

Мать ребёнка: Луговая Афимья Карповна

Рождение ребёнка
1749

Сын: Луговой Филипп Яковлевич

Мать ребёнка: Луговая Афимья Карповна

Рождение ребёнка
1751

Сын: Луговой Гурий Яковлевич

Мать ребёнка: Луговая Афимья Карповна

Рождение ребёнка
1763

Сын: Луговой Родион Яковлевич

Мать ребёнка: Луговая Афимья Карповна

Рождение ребёнка
1765

Сын: Луговой Терентий Яковлевич

Мать ребёнка: Луговая Афимья Карповна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Луговая Афимья Карповна

Место жительства
Неизвестно
Ардонь, город Клинцы, Брянская область
Смерть
1782
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