Луговой (Наступнев) Яков Дементиевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1709
Дата смерти1782
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1709
Рождение ребёнка
1726
Дочь: Василиса Яковлевна
Мать ребёнка: Луговая Афимья Карповна
Рождение ребёнка
1728
Сын: Луговой Григорий Яковлевич
Мать ребёнка: Луговая Афимья Карповна
Рождение ребёнка
1733
Дочь: Татьяна Яковлевна
Мать ребёнка: Луговая Афимья Карповна
Рождение ребёнка
1734
Сын: Луговой Михайло Яковлевич
Мать ребёнка: Луговая Афимья Карповна
Рождение ребёнка
1749
Мать ребёнка: Луговая Афимья Карповна
Рождение ребёнка
1751
Мать ребёнка: Луговая Афимья Карповна
Рождение ребёнка
1763
Мать ребёнка: Луговая Афимья Карповна
Рождение ребёнка
1765
Сын: Луговой Терентий Яковлевич
Мать ребёнка: Луговая Афимья Карповна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Луговая Афимья Карповна
Место жительства
Неизвестно
Ардонь, город Клинцы, Брянская область
Смерть
1782