Ефремов Владимир
Место рожденияг. Ходжейли, Узбеская ССР, Каракалпакия
Дата рождения06.02.1955
Дата смерти22.06.2001
ПолМужской
Отец
Мать
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Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1955
Отец: Ефремов Максим Васильевич
Мать: скрыто настройками приватности
г. Ходжейли, Узбеская ССР, Каракалпакия
Бракосочетание
23.07.1977
Жена: скрыто настройками приватности
п. Чарвак, Ташкенской обл., Ходжикенский р-он
Рождение ребёнка
09.07.1978
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
12.03.1983
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
22.06.2001
г. Новая Ляля, Свердловская область
Похороны
Неизвестно