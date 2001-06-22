Ефремов Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефремов Владимир

Место рождения

г. Ходжейли, Узбеская ССР, Каракалпакия

Дата рождения

06.02.1955

Дата смерти

22.06.2001

Пол

Мужской

Отец

1930 г.р.

Мать

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Жена

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Дети

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Добавил:

ЮЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1955

Отец: Ефремов Максим Васильевич

Мать: скрыто настройками приватности

г. Ходжейли, Узбеская ССР, Каракалпакия
Бракосочетание
23.07.1977

Жена: скрыто настройками приватности

п. Чарвак, Ташкенской обл., Ходжикенский р-он
Рождение ребёнка
09.07.1978

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Самара, Самара, Самарская область
Рождение ребёнка
12.03.1983

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Самара, Самара, Самарская область
Смерть
22.06.2001
г. Новая Ляля, Свердловская область
Похороны
Неизвестно
Самара, Самара, Самарская область
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