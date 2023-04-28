Маровец Михаил Сергеевич
Место рождения
Дата рождения1910
Дата смерти20.09.1942
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.08.1939
Дочь: Маровец Эмма Михайловна
Мать ребёнка: Заварина Анна Капитоновна
Рождение ребёнка
1941
Сын: Маровец Валентин Михайлович
Мать ребёнка: Заварина Анна Капитоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
20.09.1942