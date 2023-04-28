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Маровец Михаил Сергеевич

Место рождения

Северодвинск, Северодвинск, Архангельская область

Дата рождения

1910

Дата смерти

20.09.1942

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1912 г.р.

Дети

Добавил:

ЭД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: не указан

Мать: не указана

Северодвинск, Северодвинск, Архангельская область
Рождение ребёнка
16.08.1939

Дочь: Маровец Эмма Михайловна

Мать ребёнка: Заварина Анна Капитоновна

Северодвинск, Северодвинск, Архангельская область
Рождение ребёнка
1941

Сын: Маровец Валентин Михайлович

Мать ребёнка: Заварина Анна Капитоновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Заварина Анна Капитоновна

Смерть
20.09.1942
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