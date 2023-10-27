Климова (Черешнева) Пелагея Викуловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Климова (Черешнева) Пелагея Викуловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.10.1885

Сын: Климов Андрей Минович

Отец ребёнка: Климов Мина Афанасьевич

Рождение ребёнка
31.12.1886

Дочь: Мелания Миновна

Отец ребёнка: Климов Мина Афанасьевич

Рождение ребёнка
07.06.1892

Дочь: Агриппина Миновна

Отец ребёнка: Климов Мина Афанасьевич

Рождение ребёнка
1898

Сын: Климов Сергей Минович

Отец ребёнка: Климов Мина Афанасьевич

Рождение ребёнка
06.11.1899

Сын: Климов Виктор Минович

Отец ребёнка: Климов Мина Афанасьевич

Рождение ребёнка
06.11.1899

Сын: Климов Михаил Минович

Отец ребёнка: Климов Мина Афанасьевич

Рождение ребёнка
21.01.1901

Сын: Климов Максим Минович

Отец ребёнка: Климов Мина Афанасьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Климов Павел Минович

Отец ребёнка: Климов Мина Афанасьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Климов Мина Афанасьевич

Смерть
Неизвестно
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