Климова (Черешнева) Пелагея Викуловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1868
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.10.1885
Отец ребёнка: Климов Мина Афанасьевич
Рождение ребёнка
31.12.1886
Дочь: Мелания Миновна
Отец ребёнка: Климов Мина Афанасьевич
Рождение ребёнка
07.06.1892
Дочь: Агриппина Миновна
Отец ребёнка: Климов Мина Афанасьевич
Рождение ребёнка
1898
Отец ребёнка: Климов Мина Афанасьевич
Рождение ребёнка
06.11.1899
Отец ребёнка: Климов Мина Афанасьевич
Рождение ребёнка
06.11.1899
Отец ребёнка: Климов Мина Афанасьевич
Рождение ребёнка
21.01.1901
Отец ребёнка: Климов Мина Афанасьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Климов Павел Минович
Отец ребёнка: Климов Мина Афанасьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно