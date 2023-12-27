Татьяна Евфимьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Татьяна Евфимьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1880 г.р.

Дети

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.04.1910

Дочь: Клавдия Терентьева

Отец ребёнка: Терентий Михайлов

Емельяново, Островский уезд, Псковская губерния
Рождение ребёнка
04.11.1913

Сын: Михаил Терентьев

Отец ребёнка: Терентий Михайлов

Емельяново, Островский уезд, Псковская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Терентий Михайлов

Смерть
Неизвестно
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