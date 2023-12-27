Татьяна Евфимьева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.04.1910
Дочь: Клавдия Терентьева
Отец ребёнка: Терентий Михайлов
Рождение ребёнка
04.11.1913
Сын: Михаил Терентьев
Отец ребёнка: Терентий Михайлов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Терентий Михайлов
Смерть
Неизвестно