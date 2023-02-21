Гирс Николай Карлович
Место рожденияблиз м. Радзивилова, Кременецкий уезд Волынской губернии
Дата рождения21.05.1820
Дата смерти26.01.1895
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1820
Отец: не указан
Мать: не указана
близ м. Радзивилова, Кременецкий уезд Волынской губернии
Место жительства
С 1820
м. Радзивилово, Кременецкий уезд Волынской губернии
Место жительства
С 1863
г. Тегеран, Персия
Место жительства
С 1867
г. Берн, Швейцария
Место жительства
По 1895
Место жительства
Неизвестно
г. Стокгольм, Швеция
Смерть
26.01.1895