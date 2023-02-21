Гирс Николай Карлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гирс Николай Карлович

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Место рождения

близ м. Радзивилова, Кременецкий уезд Волынской губернии

Дата рождения

21.05.1820

Дата смерти

26.01.1895

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1820

Отец: не указан

Мать: не указана

близ м. Радзивилова, Кременецкий уезд Волынской губернии
Место жительства
С 1820
м. Радзивилово, Кременецкий уезд Волынской губернии
Место жительства
С 1863
г. Тегеран, Персия
Место жительства
С 1867
г. Берн, Швейцария
Место жительства
По 1895
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
Неизвестно
г. Стокгольм, Швеция
Смерть
26.01.1895
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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