Король Екатерина Мартыновна
Место рождения
Дата рождения1848
Дата смерти1916
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.07.1869 ст.
Дочь: Дуко Мария Казимировна
Отец ребёнка: Король Казимир Антонович
Рождение ребёнка
1871
Отец ребёнка: Король Казимир Антонович
Рождение ребёнка
1874
Дочь: Крайник Ольга Казимировна
Отец ребёнка: Король Казимир Антонович
Рождение ребёнка
1876
Дочь: Дуко Анна Казимировна
Отец ребёнка: Король Казимир Антонович
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Король Надежда Казимировна
Отец ребёнка: Король Казимир Антонович
Рождение ребёнка
05.11.1887 ст.
Отец ребёнка: Король Казимир Антонович
Рождение ребёнка
26.09.1894 ст.
Отец ребёнка: Король Казимир Антонович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1916
Кобылкино, Хиславичский муниципальный район, Смоленская область