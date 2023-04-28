Король Екатерина Мартыновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКороль Екатерина Мартыновна

Король Екатерина Мартыновна

Место рождения

Малые Жуховичи, Кореличский район, Гродненская область

Дата рождения

1848

Дата смерти

1916

Пол

Женский

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848

Отец: не указан

Мать: не указана

Малые Жуховичи, Кореличский район, Гродненская область
Рождение ребёнка
24.07.1869 ст.

Дочь: Дуко Мария Казимировна

Отец ребёнка: Король Казимир Антонович

Малые Жуховичи, Кореличский район, Гродненская область
Рождение ребёнка
1871

Сын: Король Иосиф Казимирович

Отец ребёнка: Король Казимир Антонович

Малые Жуховичи, Кореличский район, Гродненская область
Рождение ребёнка
1874

Дочь: Крайник Ольга Казимировна

Отец ребёнка: Король Казимир Антонович

Малые Жуховичи, Кореличский район, Гродненская область
Рождение ребёнка
1876

Дочь: Дуко Анна Казимировна

Отец ребёнка: Король Казимир Антонович

Малые Жуховичи, Кореличский район, Гродненская область
Рождение ребёнка
1884

Дочь: Король Надежда Казимировна

Отец ребёнка: Король Казимир Антонович

Малые Жуховичи, Кореличский район, Гродненская область
Рождение ребёнка
05.11.1887 ст.

Сын: Король Яков Казимирович

Отец ребёнка: Король Казимир Антонович

Малые Жуховичи, Кореличский район, Гродненская область
Рождение ребёнка
26.09.1894 ст.

Сын: Король Петр Казимирович

Отец ребёнка: Король Казимир Антонович

Малые Жуховичи, Кореличский район, Гродненская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Король Казимир Антонович

Смерть
1916
Кобылкино, Хиславичский муниципальный район, Смоленская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close