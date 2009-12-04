Тихонов Вячеслав Васильевич
Место рождения
Дата рождения08.12.1928
Дата смерти04.12.2009
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.12.1928
Отец: не указан
Мать: не указана
Смерть
04.12.2009
Москва, город федерального значения Москва