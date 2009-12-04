Тихонов Вячеслав Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тихонов Вячеслав Васильевич

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Место рождения

Павловский Посад, Павловский Посад, Московская область

Дата рождения

08.12.1928

Дата смерти

04.12.2009

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Место
Комментарий
Рождение
08.12.1928

Отец: не указан

Мать: не указана

Павловский Посад, Павловский Посад, Московская область
Смерть
04.12.2009
Москва, город федерального значения Москва
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