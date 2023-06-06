Давыдов Мардей
Место рожденияНе указано
Дата рождения1796
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796
Отец: Батыршин Давыд
Мать: Бикмеева Калямгуль
Рождение ребёнка
1820
Сын: Мардеев Магдей
Мать ребёнка: Габида
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Мардеева Зюлейха
Мать ребёнка: Габида
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Мардеева Фатиха
Мать ребёнка: Габида
Рождение ребёнка
1840
Сын: Мардеев Махмут
Мать ребёнка: Габида
Рождение ребёнка
1843
Сын: Мардеев Мавлют
Мать ребёнка: Габида
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Габида
Место жительства
Неизвестно
Старый Утямыш, Черемшанский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно