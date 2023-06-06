Давыдов Мардей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДавыдов Мардей

Давыдов Мардей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1796

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: Батыршин Давыд

Мать: Бикмеева Калямгуль

Рождение ребёнка
1820

Сын: Мардеев Магдей

Мать ребёнка: Габида

Рождение ребёнка
1829

Дочь: Мардеева Зюлейха

Мать ребёнка: Габида

Рождение ребёнка
1833

Дочь: Мардеева Фатиха

Мать ребёнка: Габида

Рождение ребёнка
1840

Сын: Мардеев Махмут

Мать ребёнка: Габида

Рождение ребёнка
1843

Сын: Мардеев Мавлют

Мать ребёнка: Габида

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Габида

Место жительства
Неизвестно
Старый Утямыш, Черемшанский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close