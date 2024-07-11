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Алексей Осипов

Место рождения

Алексеево, Вологодский уезд, Вологодская губерния

Дата рождения

1746

Дата смерти

02.09.1791

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЗК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746

Отец: не указан

Мать: не указана

Алексеево, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1763

Дочь: Анна Алексеева

Мать ребёнка: Настасья Степанова

Фролова, Константиновская волость, Александровский уезд
Рождение ребёнка
1768

Сын: Михайло Алексеев

Мать ребёнка: Настасья Степанова

Рождение ребёнка
1770

Дочь: Авдотья Алексеева

Мать ребёнка: Настасья Степанова

Рождение ребёнка
1775

Сын: Яков Алексеев

Мать ребёнка: Настасья Степанова

Смерть
02.09.1791

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