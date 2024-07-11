Алексей Осипов
Место рождения
Дата рождения1746
Дата смерти02.09.1791
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1763
Дочь: Анна Алексеева
Мать ребёнка: Настасья Степанова
Фролова, Константиновская волость, Александровский уезд
Рождение ребёнка
1768
Сын: Михайло Алексеев
Мать ребёнка: Настасья Степанова
Рождение ребёнка
1770
Дочь: Авдотья Алексеева
Мать ребёнка: Настасья Степанова
Рождение ребёнка
1775
Сын: Яков Алексеев
Мать ребёнка: Настасья Степанова
Смерть
02.09.1791