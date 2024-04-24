Баженов Александр Георгиевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.06.1975
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.06.1975
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.07.2003
Сын: Баженов Сергей Александрович
Мать ребёнка: Баженова Елена Георгиевна
Рождение ребёнка
10.07.2003
Сын: Баженов Алексей Александрович
Мать ребёнка: Баженова Елена Георгиевна
Рождение ребёнка
20.09.2011
Дочь: Баженова Наталья Александровна
Мать ребёнка: Баженова Елена Георгиевна