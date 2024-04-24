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Баженов Александр Георгиевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.06.1975

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.06.1975

Отец: Баженов Георгий Георгиевич

Мать: Баженова Людмила Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Баженова Елена Георгиевна

Рождение ребёнка
10.07.2003

Сын: Баженов Сергей Александрович

Мать ребёнка: Баженова Елена Георгиевна

Рождение ребёнка
10.07.2003

Сын: Баженов Алексей Александрович

Мать ребёнка: Баженова Елена Георгиевна

Рождение ребёнка
20.09.2011

Дочь: Баженова Наталья Александровна

Мать ребёнка: Баженова Елена Георгиевна

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