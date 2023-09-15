Гёдике (Пель) Эмилия (Луиза) Фридерика
Место рождения
Дата рождения21.02.1806
Дата смерти30.11.1879
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.1806
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
18.05.1824
Рождение ребёнка
12.06.1825
Дочь: Emilie Anna Catharine
Отец ребёнка: Гёдике Андрей (Готлиб-Даниил-Андрей) Степанович
Рождение ребёнка
После 1825
Дочь: Patz Maria Sophia Henriette
Отец ребёнка: Гёдике Андрей (Готлиб-Даниил-Андрей) Степанович
Рождение ребёнка
21.01.1827
Дочь: Luise Amalie Wilhelmine
Отец ребёнка: Гёдике Андрей (Готлиб-Даниил-Андрей) Степанович
Рождение ребёнка
09.02.1829
Отец ребёнка: Гёдике Андрей (Готлиб-Даниил-Андрей) Степанович
Рождение ребёнка
12.01.1831
Дочь: Breitfuß Adele
Отец ребёнка: Гёдике Андрей (Готлиб-Даниил-Андрей) Степанович
Рождение ребёнка
06.06.1840
Дочь: Förster Eugenia
Отец ребёнка: Гёдике Андрей (Готлиб-Даниил-Андрей) Степанович
Рождение ребёнка
02.05.1847
Дочь: Lorenzen Marie Wilhelmine Luise
Отец ребёнка: Гёдике Андрей (Готлиб-Даниил-Андрей) Степанович
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
30.11.1879
Похороны
Неизвестно
St. Petersburg, Russia, Во́лковское кладбище (ранее официально Волково кладбище)