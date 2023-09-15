Гёдике (Пель) Эмилия (Луиза) Фридерика — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гёдике (Пель) Эмилия (Луиза) Фридерика

Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

21.02.1806

Дата смерти

30.11.1879

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.1806

Отец: не указан

Мать: не указана

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
18.05.1824

Муж: Гёдике Андрей (Готлиб-Даниил-Андрей) Степанович

Рождение ребёнка
12.06.1825

Дочь: Emilie Anna Catharine

Отец ребёнка: Гёдике Андрей (Готлиб-Даниил-Андрей) Степанович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
После 1825

Дочь: Patz Maria Sophia Henriette

Отец ребёнка: Гёдике Андрей (Готлиб-Даниил-Андрей) Степанович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
21.01.1827

Дочь: Luise Amalie Wilhelmine

Отец ребёнка: Гёдике Андрей (Готлиб-Даниил-Андрей) Степанович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
09.02.1829

Сын: Гёдике Роберт Андреевич

Отец ребёнка: Гёдике Андрей (Готлиб-Даниил-Андрей) Степанович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
12.01.1831

Дочь: Breitfuß Adele

Отец ребёнка: Гёдике Андрей (Готлиб-Даниил-Андрей) Степанович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
06.06.1840

Дочь: Förster Eugenia

Отец ребёнка: Гёдике Андрей (Готлиб-Даниил-Андрей) Степанович

Рождение ребёнка
02.05.1847

Дочь: Lorenzen Marie Wilhelmine Luise

Отец ребёнка: Гёдике Андрей (Готлиб-Даниил-Андрей) Степанович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
30.11.1879
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Похороны
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
St. Petersburg, Russia, Во́лковское кладбище (ранее официально Волково кладбище)
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