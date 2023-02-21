Блинова Акулина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Блинова Акулина Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1867 ст.

Дата смерти

После 1924 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1897 ст.

Дочь: Александра Яковлевна

Отец ребёнка: Блинов Яков Прокопьевич

Рождение ребёнка
1903 ст.

Дочь: Ирина Яковлевна

Отец ребёнка: Блинов Яков Прокопьевич

Рождение ребёнка
1907 ст.

Дочь: Мария Яковлевна

Отец ребёнка: Блинов Яков Прокопьевич

Место жительства
Неизвестно
Фишовское, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Блинов Яков Прокопьевич

Смерть
После 1924 ст.
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