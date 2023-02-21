Блинова Акулина Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1867 ст.
Дата смертиПосле 1924 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1897 ст.
Дочь: Александра Яковлевна
Отец ребёнка: Блинов Яков Прокопьевич
Рождение ребёнка
1903 ст.
Дочь: Ирина Яковлевна
Отец ребёнка: Блинов Яков Прокопьевич
Рождение ребёнка
1907 ст.
Дочь: Мария Яковлевна
Отец ребёнка: Блинов Яков Прокопьевич
Место жительства
Неизвестно
Фишовское, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1924 ст.