Борисова Клавдия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.06.1956
Сын: Борисов Борис Владимирович
Отец ребёнка: Борисов Владимир Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Холодов Владимир
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Холодова Наталия Владимировна
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно