Борисова Клавдия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Борисова Клавдия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.06.1956

Сын: Борисов Борис Владимирович

Отец ребёнка: Борисов Владимир Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Холодов Владимир

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Холодова Наталия Владимировна

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно
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