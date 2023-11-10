Гусев Александр Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГусев Александр Васильевич

Гусев Александр Васильевич

Место рождения

Романово, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

1913

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913

Отец: Гусев Василий Константинович

Мать: Гусева Евдокия

Романово, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
Раскулачивание
10.05.1931
Романово, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
Дело Список №7 кулаков с. Романово, ГААК, Фонд Р644 оп.3 д. 1603, 1932-1935 гг. №23/357
Рождение ребёнка
1932

Сын: Гусев Николай Александрович

Мать ребёнка: Гусева Екатерина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гусева Екатерина

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close