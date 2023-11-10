Гусев Александр Васильевич
Место рождения
Дата рождения1913
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913
Отец: Гусев Василий Константинович
Мать: Гусева Евдокия
Раскулачивание
10.05.1931
Дело Список №7 кулаков с. Романово, ГААК, Фонд Р644 оп.3 д. 1603, 1932-1935 гг. №23/357
Рождение ребёнка
1932
Сын: Гусев Николай Александрович
Мать ребёнка: Гусева Екатерина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гусева Екатерина
Смерть
Неизвестно