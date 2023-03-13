Пичугина (Зуева) Светлана Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пичугина (Зуева) Светлана Владимировна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.02.1954

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1952 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1954

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.10.1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пичугин Александр Михайлович

Галич, город Галич, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пичугин Александр Михайлович

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