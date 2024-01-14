Матрёна Аверьяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матрёна Аверьяновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1765

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1764 г.р.

Дети

Около 1789 г.р.
Около 1794 г.р.
Около 1796 г.р.
Около 1802 г.р.
Около 1803 г.р.
Около 1806 г.р.

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Место
Комментарий
Рождение
Около 1765

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1782

Муж: Кириллов Пётр Меньшой

Рождение ребёнка
Около 1789

Сын: Кириллов Иван

Отец ребёнка: Кириллов Пётр Меньшой

Рождение ребёнка
Около 1794

Сын: Кириллов Василий

Отец ребёнка: Кириллов Пётр Меньшой

Рождение ребёнка
Около 1796

Дочь: Василиса

Отец ребёнка: Кириллов Пётр Меньшой

Рождение ребёнка
Около 1802

Сын: Кириллов Александр

Отец ребёнка: Кириллов Пётр Меньшой

Рождение ребёнка
Около 1803

Дочь: Александра

Отец ребёнка: Кириллов Пётр Меньшой

Рождение ребёнка
Около 1806

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Кириллов Пётр Меньшой

Рождение ребёнка
Около 1807

Дочь: Прасковья

Отец ребёнка: Кириллов Пётр Меньшой

Смерть
Неизвестно
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