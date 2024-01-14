Матрёна Аверьяновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1765
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Около 1765
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1782
Рождение ребёнка
Около 1789
Сын: Кириллов Иван
Отец ребёнка: Кириллов Пётр Меньшой
Рождение ребёнка
Около 1794
Сын: Кириллов Василий
Отец ребёнка: Кириллов Пётр Меньшой
Рождение ребёнка
Около 1796
Дочь: Василиса
Отец ребёнка: Кириллов Пётр Меньшой
Рождение ребёнка
Около 1802
Сын: Кириллов Александр
Отец ребёнка: Кириллов Пётр Меньшой
Рождение ребёнка
Около 1803
Дочь: Александра
Отец ребёнка: Кириллов Пётр Меньшой
Рождение ребёнка
Около 1806
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Кириллов Пётр Меньшой
Рождение ребёнка
Около 1807
Дочь: Прасковья
Отец ребёнка: Кириллов Пётр Меньшой
Смерть
Неизвестно