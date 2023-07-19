Мекотина (Воронкина) Мавра Антонова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1789
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789
Отец: Варонкин Антон Ильин
Мать: Варонкина Мавра Борисова
Бракосочетание
1813
Рождение ребёнка
1814
Сын: Мекотин Даниил
Отец ребёнка: Мекотин Митрофан Алексеев
Рождение ребёнка
1818
Сын: Мекотин Михаил Митрофанов
Отец ребёнка: Мекотин Митрофан Алексеев
Рождение ребёнка
1820
Сын: Мекотин Козьма Митрофанов
Отец ребёнка: Мекотин Митрофан Алексеев
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Пелагея Митрофанова
Отец ребёнка: Мекотин Митрофан Алексеев
Смерть
Неизвестно