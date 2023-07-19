Мекотина (Воронкина) Мавра Антонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мекотина (Воронкина) Мавра Антонова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1789

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789

Отец: Варонкин Антон Ильин

Мать: Варонкина Мавра Борисова

Бракосочетание
1813

Муж: Мекотин Митрофан Алексеев

Меловое, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1814

Сын: Мекотин Даниил

Отец ребёнка: Мекотин Митрофан Алексеев

Меловое, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1818

Сын: Мекотин Михаил Митрофанов

Отец ребёнка: Мекотин Митрофан Алексеев

Меловое, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1820

Сын: Мекотин Козьма Митрофанов

Отец ребёнка: Мекотин Митрофан Алексеев

Меловое, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1822

Дочь: Пелагея Митрофанова

Отец ребёнка: Мекотин Митрофан Алексеев

Меловое, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
Смерть
Неизвестно
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