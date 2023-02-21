Бибиханифа Нурислам кызы — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБибиханифа Нурислам кызы

Бибиханифа Нурислам кызы

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1884 г.р.

Дети

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.09.1909 ст.

Дочь: Галиманур Султангали кызы

Отец ребёнка: Султангали Муллаяр улы

Утяганово, Бураевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Султангали Муллаяр улы

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close