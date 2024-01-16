Богатырева (Шамова) Матрена Мироновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Богатырева (Шамова) Матрена Мироновна

Место рождения

Вятская губерния Уржумский уезд Серженская волость Комарово

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1877

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шамов Мирон Захарович

Мать: Шамова Татьяна Кузьминична

Вятская губерния Уржумский уезд Серженская волость Комарово
Смерть
1877
Рождение ребёнка
1898

Дочь: Ульяна Васильевна

Отец ребёнка: Богатырев Василий Андреевич

Сидорово, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
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