Богатырева (Шамова) Матрена Мироновна
Место рожденияВятская губерния Уржумский уезд Серженская волость Комарово
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1877
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Шамов Мирон Захарович
Вятская губерния Уржумский уезд Серженская волость Комарово
Смерть
1877
Рождение ребёнка
1898
Дочь: Ульяна Васильевна
Отец ребёнка: Богатырев Василий Андреевич
Сидорово, Курагинский муниципальный район, Красноярский край