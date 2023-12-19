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Николай
Николай
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Дата рождения
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Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
Не указана
Жена
жена
Дети
дочь
дочь
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Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь:
дочь
Мать ребёнка:
жена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь:
дочь
Мать ребёнка:
жена
Бракосочетание
Неизвестно
Жена:
жена
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