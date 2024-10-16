Грохольский Осип
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1903
Сын: Грохольский Михаил Осипович
Мать ребёнка: Грохольская Мария
Рождение ребёнка
05.01.1910
Дочь: Грохольская Нина Осиповна
Мать ребёнка: Грохольская Мария
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Грохольская Наталья Осиповна
Мать ребёнка: Грохольская Мария
Смерть
Неизвестно