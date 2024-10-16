Грохольский Осип — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Грохольский Осип

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

нС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1903

Сын: Грохольский Михаил Осипович

Мать ребёнка: Грохольская Мария

Хлопнино, Глинковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
05.01.1910

Дочь: Грохольская Нина Осиповна

Мать ребёнка: Грохольская Мария

Хлопнино, Глинковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1912

Дочь: Грохольская Наталья Осиповна

Мать ребёнка: Грохольская Мария

Хлопнино, Глинковский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно

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