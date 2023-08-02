Туганова (Кундухова) Долаткыз Еналдиевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1796
Дочь: Канукова Фатима
Отец ребёнка: Туганов Али-Мурза
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Сокаева Залихан
Отец ребёнка: Туганов Али-Мурза
Рождение ребёнка
1809
Сын: Туганов Эльзаруко
Отец ребёнка: Туганов Али-Мурза
Рождение ребёнка
1814
Сын: Туганов Карасе
Отец ребёнка: Туганов Али-Мурза
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Жантиева Тауче Алимурзаевна
Отец ребёнка: Туганов Али-Мурза
Рождение ребёнка
1824
Сын: Туганов Уважуко
Отец ребёнка: Туганов Али-Мурза
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Алдатова Дуду
Отец ребёнка: Туганов Али-Мурза
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Туганов Али-Мурза