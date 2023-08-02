Туганова (Кундухова) Долаткыз Еналдиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Туганова (Кундухова) Долаткыз Еналдиевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1796

Дочь: Канукова Фатима

Отец ребёнка: Туганов Али-Мурза

Рождение ребёнка
1806

Дочь: Сокаева Залихан

Отец ребёнка: Туганов Али-Мурза

Рождение ребёнка
1809

Сын: Туганов Эльзаруко

Отец ребёнка: Туганов Али-Мурза

Рождение ребёнка
1814

Сын: Туганов Карасе

Отец ребёнка: Туганов Али-Мурза

Рождение ребёнка
1818

Дочь: Жантиева Тауче Алимурзаевна

Отец ребёнка: Туганов Али-Мурза

Рождение ребёнка
1824

Сын: Туганов Уважуко

Отец ребёнка: Туганов Али-Мурза

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Алдатова Дуду

Отец ребёнка: Туганов Али-Мурза

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Туганов Али-Мурза

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