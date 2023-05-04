Страмцов Сергей Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Страмцов Сергей Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Страмцов Павел Андреевич

Мать: Кузнецова Анна Дмитриевна

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