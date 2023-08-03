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Кирсанкин Семен Дмитриевич

Место рождения

Россия Тобольская Губ.,Тобольский уезд Малиновская вол., д.Лопатино

Дата рождения

Около 1890

Дата смерти

20.02.1916

Пол

Мужской

Отец

Около 1855 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1890

Отец: Кирсанкин Дмитрий

Мать: ?

Россия Тобольская Губ.,Тобольский уезд Малиновская вол., д.Лопатино
Военная служба
20.02.1916
Должность/Звание ратник Воинская часть 295-й пехотный Свирский полк Место рождения Тобольская губ., Тобольский уезд, Малиновская вол., уч. Лопатин. Причина выбытия убит Дата выбытия 20.02.1916 Место события выс. 218 Тип документа Именные списки потерь Архив Российский Государственный Военно-исторический архив Фонд №16196, Особое делопроизводство по сбору и регистрации сведений о выбывших за смертью или за ранами, а также пропавших без вести воинских чинах, действующих против неприятельских армий (1914 - 1918) Опись №1, Именные списки потерь солдат и офицеров 1 мировой войны 1914-1918 гг. (по полкам и бригадам) Дело Списки потерь солдат 295 пехотного Свирского полка Документ №90595, Именной список нижним воинским чинам 295 пехотного Свирского полка убитым, раненым, контуженным, пропавшим без вести, умершим от ран и болезней за февраль месяц 1916 года, Автор: 295-й пехотный Свирский полк, 1916-04-22
Смерть
20.02.1916
Участие в 1-й МВ - убит в бою
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