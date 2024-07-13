Верхов Валентин Иванович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Верхов Валентин Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Верхов Иван Филлипович

Мать: Верхова Екатерина Кузьминична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Верхов Сергей Валентинович

Мать ребёнка: Верхова Мария Егоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Верхов Алексей Валентинович

Мать ребёнка: Верхова Мария Егоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Верхова Мария Егоровна

Смерть
Неизвестно

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