Верхов Валентин Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Верхов Сергей Валентинович
Мать ребёнка: Верхова Мария Егоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Верхов Алексей Валентинович
Мать ребёнка: Верхова Мария Егоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Верхова Мария Егоровна
Смерть
Неизвестно