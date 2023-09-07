Федина Ольга
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.06.?
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.?
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.06.1984
Сын: Сергей
Отец ребёнка: Федин Михаил
Рождение ребёнка
Около 06.12.1985
Сын: Федин Артем
Отец ребёнка: Федин Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Федин Дмитрий
Отец ребёнка: Федин Михаил
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Федин Михаил