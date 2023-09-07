Федина Ольга — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федина Ольга

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.06.?

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1953 г.р.

Дети

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.06.1984

Сын: Сергей

Отец ребёнка: Федин Михаил

Рождение ребёнка
Около 06.12.1985

Сын: Федин Артем

Отец ребёнка: Федин Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Федин Дмитрий

Отец ребёнка: Федин Михаил

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федин Михаил

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