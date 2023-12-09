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Ахметова Лилия Гаязовна
Ахметова Лилия Гаязовна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
28.07.1966
Пол
Женский
Отец
Хафизов Гаяз Назжметдинович
1940 г.р.
Мать
Хафизова Рима Ямалетдинова
1946 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
РХ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1966
Отец:
Хафизов Гаяз Назжметдинович
Мать:
Хафизова Рима Ямалетдинова
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