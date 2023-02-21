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(Ленков) Надежда Алексеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1840

Пол

Женский

Добавил:

ТЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: Ленков Алексей Яковлев

Мать: Аграфена Назарова

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