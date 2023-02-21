Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
(Ленков) Надежда Алексеева
(Ленков) Надежда Алексеева
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1840
Пол
Женский
Отец
Ленков Алексей Яковлев
Мать
Аграфена Назарова
Дети
Не указаны
Добавил:
ТЗ
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840
Отец:
Ленков Алексей Яковлев
Мать:
Аграфена Назарова
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия