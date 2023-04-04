Гальперин Ефим (Хаим)
Место рожденияКлимово, Брянская Область
Дата рождения1867
Дата смерти1918
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867
Отец: Гальперин ?
Мать: Гальперина Злата
Климово, Брянская Область
Рождение ребёнка
Около 01.01.1897
Сын: Гальперин Марк (Murdough) Ефимович
Мать ребёнка: Гальперина Михля
Belostok
Рождение ребёнка
1898
Сын: Гальперин Самуил
Мать ребёнка: Гальперина Михля
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гальперин Наум
Мать ребёнка: Гальперина Михля
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гальперин Самуил
Мать ребёнка: Гальперина Михля
Смерть
1918
Белосток, Польша