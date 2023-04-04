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Гальперин Ефим (Хаим)

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Место рождения

Климово, Брянская Область

Дата рождения

1867

Дата смерти

1918

Пол

Мужской

Добавил:

НХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: Гальперин ?

Мать: Гальперина Злата

Климово, Брянская Область
Рождение ребёнка
Около 01.01.1897

Сын: Гальперин Марк (Murdough) Ефимович

Мать ребёнка: Гальперина Михля

Belostok
Рождение ребёнка
1898

Сын: Гальперин Самуил

Мать ребёнка: Гальперина Михля

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гальперин Наум

Мать ребёнка: Гальперина Михля

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гальперин Самуил

Мать ребёнка: Гальперина Михля

Смерть
1918
Белосток, Польша
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