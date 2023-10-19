Николаенко Надежда Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Николаенко Надежда Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.05.1958

Пол

Женский

Добавил:

ЛШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.05.1958

Отец: Николаенко Николай Григорьевич

Мать: Терскова Александра Павловна

Рождение ребёнка
19.09.1982

Сын: Шашлов Павел Александрович

Отец ребёнка: Шашлов Александр Владимирович

Рождение ребёнка
13.07.1989

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шашлов Александр Владимирович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шашлов Александр Владимирович

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