Николаенко Надежда Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.05.1958
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.05.1958
Рождение ребёнка
19.09.1982
Сын: Шашлов Павел Александрович
Отец ребёнка: Шашлов Александр Владимирович
Рождение ребёнка
13.07.1989
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шашлов Александр Владимирович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Бракосочетание
Неизвестно