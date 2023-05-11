Улаев Сергей Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Улаев Сергей Владимирович

Место рождения

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область

Дата рождения

19.?.?

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

1959 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.?.?

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Улаев Надежда Николаевна

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Место жительства
Неизвестно
Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев
Смерть
Неизвестно
Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев
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