Сорокина Екатерина Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.10.1979
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1979
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.09.1999
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сорокин Алексей Михайлович
Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
Рождение ребёнка
25.02.2002
Сын: Сорокин Евгений Алексеевич
Отец ребёнка: Сорокин Алексей Михайлович