Сорокина Екатерина Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сорокина Екатерина Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.10.1979

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
2002 г.р.

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1979

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.09.1999

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сорокин Алексей Михайлович

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
Рождение ребёнка
25.02.2002

Сын: Сорокин Евгений Алексеевич

Отец ребёнка: Сорокин Алексей Михайлович

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