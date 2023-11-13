Куске Модрис Янович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куске Модрис Янович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1924

Дата смерти

1988

Пол

Мужской

Отец

1897 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924

Отец: Куске Ян Фрицевич

Мать: не указана

Смерть
1988
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