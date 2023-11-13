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Куске Модрис Янович
Куске Модрис Янович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1924
Дата смерти
1988
Пол
Мужской
Отец
Куске Ян Фрицевич
1897 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
СЗ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924
Отец:
Куске Ян Фрицевич
Мать: не указана
Смерть
1988
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