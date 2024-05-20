Олейникова Маруся Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиОлейникова Маруся

Олейникова Маруся

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гежин Александр Егорович

Отец ребёнка: Гежин Егор Ефимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гежина Валентина Егоровна

Отец ребёнка: Гежин Егор Ефимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гежин Георгий Егорович

Отец ребёнка: Гежин Егор Ефимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гежин Егор Ефимович

Смерть
Неизвестно

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