Милорадова (Милорадова) Анна Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Милорадова (Милорадова) Анна Петрова

Место рождения

д Алтухово, Ершовская волость, Рязанская губерния

Дата рождения

1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: Милорадов Петр

Мать: Филипова Параскева Кириллова

д Алтухово, Ершовская волость, Рязанская губерния
Бракосочетание
14.04.1903

Муж: Евдокимов Андрей Михайлов

Рождение ребёнка
26.09.1907

Сын: Евдокимов Иван Андреевич

Отец ребёнка: Евдокимов Андрей Михайлов

д Алтухово, Ершовская волость, Рязанская губерния
Смерть
Неизвестно
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