Милорадова (Милорадова) Анна Петрова
Место рожденияд Алтухово, Ершовская волость, Рязанская губерния
Дата рождения1885
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Отец: Милорадов Петр
д Алтухово, Ершовская волость, Рязанская губерния
Бракосочетание
14.04.1903
Рождение ребёнка
26.09.1907
Отец ребёнка: Евдокимов Андрей Михайлов
д Алтухово, Ершовская волость, Рязанская губерния
Смерть
Неизвестно