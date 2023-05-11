Салтыкова (Могилевых) Анна Иванова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1716
Дата смертиПосле 1762
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1716
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1729
Дочь: Коровина Параскева Поликарпова
Отец ребёнка: Салтыков Поликарп Андреев
Рождение ребёнка
Около 1730
Отец ребёнка: Салтыков Поликарп Андреев
Рождение ребёнка
Около 1738
Сын: Салтыков Козьма Поликарпов
Отец ребёнка: Салтыков Поликарп Андреев
Рождение ребёнка
Около 1741
Дочь: Ворончихина Парасковья (мл) Поликарпова
Отец ребёнка: Салтыков Поликарп Андреев
Рождение ребёнка
Около 1743
Сын: Салтыков Потап Поликарпов
Отец ребёнка: Салтыков Поликарп Андреев
Рождение ребёнка
Около 1747
Дочь: Настасья Поликарпова
Отец ребёнка: Салтыков Поликарп Андреев
Рождение ребёнка
Около 1748
Дочь: Васса Поликарпова
Отец ребёнка: Салтыков Поликарп Андреев
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1762