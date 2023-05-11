Салтыкова (Могилевых) Анна Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Салтыкова (Могилевых) Анна Иванова

Место рождения

Зуевская, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1716

Дата смерти

После 1762

Пол

Женский

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1716

Отец: не указан

Мать: не указана

Зуевская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1729

Дочь: Коровина Параскева Поликарпова

Отец ребёнка: Салтыков Поликарп Андреев

Гвоздки, Куменский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1730

Сын: Салтыков Яков Поликарпов

Отец ребёнка: Салтыков Поликарп Андреев

Гвоздки, Куменский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1738

Сын: Салтыков Козьма Поликарпов

Отец ребёнка: Салтыков Поликарп Андреев

Гвоздки, Куменский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1741

Дочь: Ворончихина Парасковья (мл) Поликарпова

Отец ребёнка: Салтыков Поликарп Андреев

Гвоздки, Куменский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1743

Сын: Салтыков Потап Поликарпов

Отец ребёнка: Салтыков Поликарп Андреев

Гвоздки, Куменский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1747

Дочь: Настасья Поликарпова

Отец ребёнка: Салтыков Поликарп Андреев

Гвоздки, Куменский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1748

Дочь: Васса Поликарпова

Отец ребёнка: Салтыков Поликарп Андреев

Гвоздки, Куменский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Салтыков Поликарп Андреев

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Гвоздки, Куменский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1762
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