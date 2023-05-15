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Сендюков Николай Иванович

Место рождения

с. Аксумла

Дата рождения

05.02.1961

Пол

Мужской

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1961

Отец: Сендюков Иван Михайлович

Мать: Сендюкова Анна Тимофеевна

с. Аксумла
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