Черток Нехемье (Нехемий) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черток Нехемье (Нехемий)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1819 г.р.

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1855

Дочь: Морген Либа

Мать ребёнка: Черток Матля Гершовна

Рождение ребёнка
Около 1856

Сын: Черток Давид Нехемьевич (Михайлович)

Мать ребёнка: Черток Матля Гершовна

Россия Усть-Кут
Рождение ребёнка
Около 1861

Дочь: Руня

Мать ребёнка: Черток Матля Гершовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Черток Матля Гершовна

Смерть
Неизвестно
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