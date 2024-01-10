Черток Нехемье (Нехемий)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1855
Дочь: Морген Либа
Мать ребёнка: Черток Матля Гершовна
Рождение ребёнка
Около 1856
Сын: Черток Давид Нехемьевич (Михайлович)
Мать ребёнка: Черток Матля Гершовна
Россия Усть-Кут
Рождение ребёнка
Около 1861
Дочь: Руня
Мать ребёнка: Черток Матля Гершовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Черток Матля Гершовна
Смерть
Неизвестно