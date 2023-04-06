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Марченко Мария Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 1918

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Между 1901 и 1903

Муж: Марченко Даниил Семенович

Рождение ребёнка
05.01.1904

Сын: Марченко Иван Данилович

Отец ребёнка: Марченко Даниил Семенович

Рождение ребёнка
06.03.1906

Дочь: Дарья Даниловна

Отец ребёнка: Марченко Даниил Семенович

Рождение ребёнка
06.05.1908

Сын: Марченко Иван Данилович

Отец ребёнка: Марченко Даниил Семенович

Рождение ребёнка
26.07.1910

Дочь: Коваленко Анастасия Даниловна

Отец ребёнка: Марченко Даниил Семенович

Старая Талалаевка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Марченко Антон Данилович

Отец ребёнка: Марченко Даниил Семенович

Смерть
Около 1918
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