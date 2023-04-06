Марченко Мария Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиОколо 1918
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Между 1901 и 1903
Рождение ребёнка
05.01.1904
Отец ребёнка: Марченко Даниил Семенович
Рождение ребёнка
06.03.1906
Дочь: Дарья Даниловна
Отец ребёнка: Марченко Даниил Семенович
Рождение ребёнка
06.05.1908
Отец ребёнка: Марченко Даниил Семенович
Рождение ребёнка
26.07.1910
Дочь: Коваленко Анастасия Даниловна
Отец ребёнка: Марченко Даниил Семенович
Старая Талалаевка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Марченко Даниил Семенович
Смерть
Около 1918