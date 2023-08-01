Ниточкина ИРИНА НИКОЛАЕВНА
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.07.?
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Место
Комментарий
Рождение
28.07.?
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Меньшикова ЕЛЕНА ВИКТОРОВНА
Отец ребёнка: Ниточкин ВИКТОР МИХАЙЛОВИЧ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Атзени НАТАЛЬЯ ВИКТОРОВНА
Отец ребёнка: Ниточкин ВИКТОР МИХАЙЛОВИЧ
Бракосочетание
Неизвестно