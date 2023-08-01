Ниточкина ИРИНА НИКОЛАЕВНА — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ниточкина ИРИНА НИКОЛАЕВНА

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.07.?

Пол

Женский

Добавил:

ЛН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Меньшикова ЕЛЕНА ВИКТОРОВНА

Отец ребёнка: Ниточкин ВИКТОР МИХАЙЛОВИЧ

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Атзени НАТАЛЬЯ ВИКТОРОВНА

Отец ребёнка: Ниточкин ВИКТОР МИХАЙЛОВИЧ

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ниточкин ВИКТОР МИХАЙЛОВИЧ

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