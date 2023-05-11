Хайретдинов Фарих Хайдарович
Место рождения
Дата рождения10.02.1936
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1936
Рождение ребёнка
12.03.1961
Сын: Хайретдинов Фаиль Фарихович
Мать ребёнка: Мавлида
Рождение ребёнка
23.03.1963
Дочь: Хайретдинова Флида Фариховна
Мать ребёнка: Мавлида
Рождение ребёнка
26.05.1965
Сын: Хайретдинов Раиф Фарихович
Мать ребёнка: Мавлида
Рождение ребёнка
08.12.1969
Дочь: Хайретдинова Гульшат Фариховна
Мать ребёнка: Мавлида
Рождение ребёнка
08.05.1976
Дочь: Хайретдинова Гульназ Фариховна
Мать ребёнка: Мавлида
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мавлида