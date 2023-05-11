Хайретдинов Фарих Хайдарович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХайретдинов Фарих Хайдарович

Хайретдинов Фарих Хайдарович

avatar

Место рождения

Нимислярово, Нуримановский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

10.02.1936

Пол

Мужской

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1936

Отец: Хайретдинов Хайдар Хайретдинович

Мать: Бураншина Муназзага Камалетдиновна

Нимислярово, Нуримановский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
12.03.1961

Сын: Хайретдинов Фаиль Фарихович

Мать ребёнка: Мавлида

Нимислярово, Нуримановский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
23.03.1963

Дочь: Хайретдинова Флида Фариховна

Мать ребёнка: Мавлида

Нимислярово, Нуримановский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
26.05.1965

Сын: Хайретдинов Раиф Фарихович

Мать ребёнка: Мавлида

Нимислярово, Нуримановский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
08.12.1969

Дочь: Хайретдинова Гульшат Фариховна

Мать ребёнка: Мавлида

Нимислярово, Нуримановский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
08.05.1976

Дочь: Хайретдинова Гульназ Фариховна

Мать ребёнка: Мавлида

Нимислярово, Нуримановский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мавлида

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close